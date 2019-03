Argentina, furia Maradona: "Questa selezione non merita la maglia che indossa"

24/03/2019

L'Argentina ha perso in malomodo l'amichevole contro il Venezuela (1-3) rovinando il ritorno in nazionale di Messi. Ad attaccare la selezione di Scaloni è stato nuovamente Diego Armando Maradona, leggenda Albiceleste che non ha nascosto la propria delusione: "E' stato un film horror. Questa squadra non merita la maglia che indossa, l'Argentina non vincerà più una partita. Mi dispiace per il popolo argentino che continua a credere ai bugiardi della federazione".



Un attacco diretto e senza peli sulla lingua come spesso è capitato a Maradona di fare durante gli anni: "Io mi sento molto argentino - ha continuato dopo il ko col Venezuela -. Pensavano di vincere agevolmente la partita? Chi è così stupido ad averlo pensato? Loro sono una squadra organizzata e con basi solide, contro questa Argentina hanno avuto vita facile".



La colpa per il Pibe de Oro è tutta della Federazione argentina: "Mi spiace per il popolo, ma spiace anche per i giocatori che devono metterci la gaccia quando dovrebbero essere i leader e la federazione a mettercela. Questa nazionale mi rende triste, non merita la maglia che indossa".