Infantino dopo le polemiche: "Prevalga il dialogo per fare ciò che è giusto per il calcio"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, alle prese con una fase di forte contestazione, ha dichiarato di essere determinato a promuovere una nuova cultura di apertura all'interno dell'organismo calcistico, che "non serve a generare titoli positivi". A due mesi dall'inizio della profonda frattura che attraversa il calcio mondiale a causa del piano, ormai accantonato, da 4,2 miliardi di dollari di Infantino per la cessione dei diritti commerciali della Coppa del Mondo, il presidente ha proposto questa settimana ai suoi critici una revisione indipendente del modo in cui la Fifa è gestita e prende le proprie decisioni. "Ho ricevuto messaggi positivi da diverse parti del mondo ed è importante continuare ad ascoltarci a vicenda", ha scritto in un post su Instagram da Gedda, in Arabia Saudita, che ospita la Coppa del Golfo Arabico. Infantino presiederà il 15 ottobre una riunione del Consiglio della Fifa, composto da 37 membri, che sarà chiamato anche ad approvare una consultazione con le 211 federazioni affiliate e le sei confederazioni continentali sul tema di "come rafforzare ulteriormente i processi decisionali della Fifa". Le 211 federazioni sono già, di fatto, proprietarie della Fifa, organizzazione senza scopo di lucro con sede in Svizzera che dispone di almeno 5 miliardi di dollari di riserve liquide dopo il successo finanziario dei Mondiali maschili disputati in Nord America. Il Consiglio direttivo della Fifa comprende tre vicepresidenti - il presidente del calcio europeo Aleksander Ceferin, il canadese Victor Montagliani, alla guida del calcio nordamericano, e lo sceicco Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente della confederazione asiatica - che hanno guidato l'opposizione a Infantino durante la controversia sul suo progetto di creare uno spin-off commerciale della Fifa, partecipato da investitori guidati da Josh Kushner. "Deve esserci una cultura del dialogo, dell'ascolto reciproco e del rispetto", ha scritto Infantino giovedì a proposito della riunione del Consiglio a Zurigo. "Non si tratta di generare titoli positivi, ma di fare ciò che è giusto per il calcio". La presidenza di Infantino, iniziata nel 2016, ha generato le maggiori tensioni quando il presidente ha proposto piani commerciali da diversi miliardi di dollari senza consultare pienamente le confederazioni continentali come la Uefa, che è riuscita a bloccarli. La Fifa è spesso apparsa come un'organizzazione guidata in modo fortemente centralizzato da Infantino, che ha stretto rapporti sempre più stretti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in vista dei Mondiali di quest'anno. La Fifa ha istituito lo scorso anno un premio per la pace da assegnare a Trump e ha permesso all'attaccante della nazionale statunitense Folarin Balogun di evitare una squalifica automatica durante il torneo dopo un intervento della Casa Bianca. Il piano segreto di Infantino per vendere almeno il 20% dei diritti commerciali della Fifa attraverso un'operazione imperniata su Kushner, fratello del genero di Trump, ha provocato la più grave crisi del calcio mondiale dagli arresti per corruzione del 2015, che portarono a processi a New York. Alle 211 federazioni nazionali erano stati offerti 20 milioni di dollari ciascuna per approvare la creazione della controllata Fifa Forward Enterprise. La Uefa, la Concacaf nordamericana e la Confederazione calcistica asiatica hanno risposto sostenendo che la Fifa avrebbe potuto permettersi di versare a ogni federazione un dividendo di 10 milioni di dollari semplicemente utilizzando le proprie riserve. Ora Infantino, che dovrà affrontare una candidatura alternativa in vista del voto del 18 marzo da parte dei membri della Fifa in Marocco, sostiene di essere pronto ad ascoltare i dirigenti del calcio. "Non sono mai stato così determinato e impegnato a farlo", ha scritto giovedì su Instagram. "La Fifa è sempre impegnata. Io sono sempre impegnato e voglio ascoltare come possiamo continuare a far crescere il calcio a beneficio di tutti, ovunque".