Vecchie glorie Bari e Livorno in campo in ricordo Igor Protti

24 Set 2026 - 15:10
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Livorno e Bari si stringono oggi attorno a Igor Protti. Il Protti Day comincerà alle 18 davanti allo stadio Armando Picchidi Livorno con la cerimonia per l'intitolazione del "Largo Igor Protti. All'uomo e al nostro campione", davanti all'ingresso principale. Un'iniziativa promossa dal sindaco di Livorno Luca Salvetti e approvata dal Consiglio comunale, alla quale parteciperanno la famiglia Protti, la giunta, le istituzioni cittadine, il sindaco di Bari Vito Leccese e il prefetto Giancarlo Dionisi. Alle 18.45 sarà scoperta la targa celebrativa sulla curva Nord, il cuore del tifo amaranto: "In questo stadio migliaia di tifosi hanno potuto ammirare le gesta sportive e il valore umano di Igor Protti, il più grande giocatore della storia del Livorno Calcio". Nel giorno del compleanno di Igor Protti, lo stadio "Armando Picchi" di Livorno ospiterà una sfida amichevole benefica dedicata a una leggenda del calcio italiano e simbolo del legame tra le città di Livorno e Bari. In campo le Vecchie Glorie del Livorno e la formazione dell'ASD Bari '93, insieme a personalità istituzionali.

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