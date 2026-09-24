Juve Stabia nei guai: sequestro a Guerri e 2 punti di penalizzazione

Contestualmente alla bufera giudiziaria, sul fronte sportivo il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 2 punti di penalizzazione in classifica alle "Vespe" da scontare nella corrente stagione: la sanzione è arrivata per non aver prodotto la documentazione sui requisiti di onorabilità e solidità finanziaria e l'atto di acquisizione in relazione alla cessione del 100% delle quote societarie alla neocostituita Stabia Capital Srl dello scorso 17 aprile.