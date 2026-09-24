Italia-Belgio all'Olimpico non scalda i tifosi azzurri: solo 32mila biglietti venduti

24 Set 2026 - 15:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Solo 32mila biglietti venduti per Italia-Belgio di Nations League, in programma domani sera, venerdì 25 settembre, allo stadio Olimpico di Roma. Questo è il dato ufficiale sui tagliandi comunicato nella mattinata di giovedì, confermato anche dal nostro inviato a Coverciano, Simone Malagutti. 

La prima sfida del nuovo ciclo non attira particolarmente i tifosi azzurri, delusi dalle tre mancate qualificazioni ai Mondiali. Inoltre, buona parte del pubblico non sembra aver gradito il ritorno di Roberto Mancini in panchina dopo l'addio in piena estate 2023 direzione Arabia Saudita. Donnarumma e compagni dovranno quindi riconquistare il pubblico, che proprio a partire da Roma li spinse all'impresa degli Europei vinti nel 2021. 

videovideo
Leggi anche
Kean e Pio Esposito

Doppia torre, Romano in regia e rebus Tonali: così Mancini prepara il suo debutto bis in Nazionale

italia
nazionale
italia-belgio
nations league
roberto mancini
stadio olimpico

Ultimi video

01:23
DICH FRATTESI SU INTER DICH

Frattesi: "All'Inter non mi divertivo più. Tanti alti e bassi"

01:48
Callegari: "CR7, vi ricordate questa rissa iconica?"

Callegari: "CR7, vi ricordate questa rissa iconica?"

02:09
Callegari su Allegri: "Ha due colpe principali"

Callegari su Allegri: "Ha due colpe principali"

01:36
Malagutti: "Italia, un dubbio enorme a centrocampo"

Malagutti: "Italia, un dubbio enorme a centrocampo"

01:24
Juve, c'è posta per te

Juve, c'è posta per te: Italiano ringrazia i bianconeri

02:18
Rivoluzione Frattesi

Rivoluzione Frattesi: "Ora sono felice"

01:43
La rivoluzione di Amorim

La rivoluzione di Amorim: cambiano modulo e uomini

01:32
Juve, affari in...porta

Juve, affari in...porta: Vicario leader, ecco Neto

02:28
Allegri o non Allegri?

Allegri o non Allegri?"L'opinione della città

01:09

De Laurentiis è netto: "Sogno un campionato a 16 squadre"

00:36
DICH DE LAURENTIIS SU CARDINALE SRV

De Laurentiis: "Cardinale? Volevo buttarlo fuori!"

01:05

De Laurentiis: "Finalmente il centro sportivo!"

00:39
DICH DE LAURENTIIS SU SPALLETTI SRV

De Laurentiis: "Spalletti? Non capisce che..."

01:23
DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

01:31
DICH MALAGO' DA COVERCIANO DICH

Malagò: "Mi piace questa Italia giovane"

01:23
DICH FRATTESI SU INTER DICH

Frattesi: "All'Inter non mi divertivo più. Tanti alti e bassi"

I più visti di Calcio

DICH PIO E SEBASTIANO ESPOSITO PIO IN PORTA 22/09 SRV

Fratelli Esposito in nazionale: "Da piccolo Pio in porta perché…"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

 Okoye e Belen insieme a Milano

Nuova fiamma per Okoye? Dopo Cardi B è il turno di Belen

SRV RULLO ITALIA I TITOLI DI MANCINI 21/9 SRV

Italia, carica Mancini: "Voglio vincere subito. Riconquisterò chi si sente tradito"

Spalletti colpito, rischia di cadere: "Che legnata!"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:28
Frosinone, amichevole con il Benevento il 2 ottobre
Edoardo Bove 
17:31
In uscita 'In un battito', il film sulla storia di Edoardo Bove: "Un racconto intimo e personale"
17:28
Torres, Piqué e Honda entrano in eFootball Kick Off!, che svela la League Mode
Mauro Icardi, svincolato: l'attaccante argentino ex Inter farebbe comodo al Milan, in cerca di un bomber da affiancare a Gonçalo Ramos 
16:49
Clamoroso Icardi: patente sospesa fino al... 2099. Potrà tornare a guidare a 105 anni
16:30
Da Buffon a Ganz, 'Operazione Nostalgia' al Del Conero per la neurochirurgia al Salesi