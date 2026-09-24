Italia-Belgio all'Olimpico non scalda i tifosi azzurri: solo 32mila biglietti venduti

Solo 32mila biglietti venduti per Italia-Belgio di Nations League, in programma domani sera, venerdì 25 settembre, allo stadio Olimpico di Roma. Questo è il dato ufficiale sui tagliandi comunicato nella mattinata di giovedì, confermato anche dal nostro inviato a Coverciano, Simone Malagutti.
La prima sfida del nuovo ciclo non attira particolarmente i tifosi azzurri, delusi dalle tre mancate qualificazioni ai Mondiali. Inoltre, buona parte del pubblico non sembra aver gradito il ritorno di Roberto Mancini in panchina dopo l'addio in piena estate 2023 direzione Arabia Saudita. Donnarumma e compagni dovranno quindi riconquistare il pubblico, che proprio a partire da Roma li spinse all'impresa degli Europei vinti nel 2021.