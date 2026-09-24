Ciclismo: presentata la 120esima edizione del Giro di Lombardia

"Il Giro di Lombardia è un simbolo della nostra terra, un evento profondamente radicato nella nostra storia e nella nostra identità. Una delle corse più iconiche e prestigiose in assoluto. Una Classica 'Monumento' dal fascino unico e inimitabile, attesa e amata dagli appassionati di ciclismo di tutto il mondo". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervenendo a Palazzo Lombardia alla presentazione della 120esima edizione della 'Classica delle Foglie Morte', in programma sabato 10 ottobre 2026 con partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 239 chilometri, 9 salite e 4600 metri di dislivello. Il weekend dedicato al Giro di Lombardia si aprirà venerdì 9 ottobre alle 17 con la presentazione delle squadre al Sentierone di Bergamo, per concludersi domenica 11 con la prova riservata ai cicloamatori. "La Lombardia - ha proseguito il presidente Fontana - è una culla del ciclismo mondiale: qui sono nate le grandi competizioni, qui hanno corso e si sono affermati campioni indimenticabili, qui si è sviluppata una tradizione ciclistica che ancora oggi vive con straordinaria intensità. Il Giro di Lombardia rappresenta al meglio l'essenza di questa tradizione: una corsa leggendaria e nel contempo una garanzia di spettacolo e di promozione internazionale dei nostri territori. Un patrimonio sportivo e culturale da valorizzare sempre più. Celebrare la 120esima edizione del Giro di Lombardia mi riempie di orgoglio. Un orgoglio, consentitemelo, tutto lombardo".