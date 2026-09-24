Ciclismo: presentata la 120esima edizione del Giro di Lombardia

24 Set 2026 - 15:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Il Giro di Lombardia è un simbolo della nostra terra, un evento profondamente radicato nella nostra storia e nella nostra identità. Una delle corse più iconiche e prestigiose in assoluto. Una Classica 'Monumento' dal fascino unico e inimitabile, attesa e amata dagli appassionati di ciclismo di tutto il mondo". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, intervenendo a Palazzo Lombardia alla presentazione della 120esima edizione della 'Classica delle Foglie Morte', in programma sabato 10 ottobre 2026 con partenza da Bergamo e arrivo a Como dopo 239 chilometri, 9 salite e 4600 metri di dislivello. Il weekend dedicato al Giro di Lombardia si aprirà venerdì 9 ottobre alle 17 con la presentazione delle squadre al Sentierone di Bergamo, per concludersi domenica 11 con la prova riservata ai cicloamatori. "La Lombardia - ha proseguito il presidente Fontana - è una culla del ciclismo mondiale: qui sono nate le grandi competizioni, qui hanno corso e si sono affermati campioni indimenticabili, qui si è sviluppata una tradizione ciclistica che ancora oggi vive con straordinaria intensità. Il Giro di Lombardia rappresenta al meglio l'essenza di questa tradizione: una corsa leggendaria e nel contempo una garanzia di spettacolo e di promozione internazionale dei nostri territori. Un patrimonio sportivo e culturale da valorizzare sempre più. Celebrare la 120esima edizione del Giro di Lombardia mi riempie di orgoglio. Un orgoglio, consentitemelo, tutto lombardo".

Ultimi video

01:23
DICH FRATTESI SU INTER DICH

Frattesi: "All'Inter non mi divertivo più. Tanti alti e bassi"

01:48
Callegari: "CR7, vi ricordate questa rissa iconica?"

Callegari: "CR7, vi ricordate questa rissa iconica?"

02:09
Callegari su Allegri: "Ha due colpe principali"

Callegari su Allegri: "Ha due colpe principali"

01:36
Malagutti: "Italia, un dubbio enorme a centrocampo"

Malagutti: "Italia, un dubbio enorme a centrocampo"

01:24
Juve, c'è posta per te

Juve, c'è posta per te: Italiano ringrazia i bianconeri

02:18
Rivoluzione Frattesi

Rivoluzione Frattesi: "Ora sono felice"

01:43
La rivoluzione di Amorim

La rivoluzione di Amorim: cambiano modulo e uomini

01:32
Juve, affari in...porta

Juve, affari in...porta: Vicario leader, ecco Neto

02:28
Allegri o non Allegri?

Allegri o non Allegri?"L'opinione della città

01:09

De Laurentiis è netto: "Sogno un campionato a 16 squadre"

00:36
DICH DE LAURENTIIS SU CARDINALE SRV

De Laurentiis: "Cardinale? Volevo buttarlo fuori!"

01:05

De Laurentiis: "Finalmente il centro sportivo!"

00:39
DICH DE LAURENTIIS SU SPALLETTI SRV

De Laurentiis: "Spalletti? Non capisce che..."

01:23
DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

01:31
DICH MALAGO' DA COVERCIANO DICH

Malagò: "Mi piace questa Italia giovane"

01:23
DICH FRATTESI SU INTER DICH

Frattesi: "All'Inter non mi divertivo più. Tanti alti e bassi"

I più visti di Calcio

DICH PIO E SEBASTIANO ESPOSITO PIO IN PORTA 22/09 SRV

Fratelli Esposito in nazionale: "Da piccolo Pio in porta perché…"

Verso Italia-Belgio

Verso Italia-Belgio: le ultime da Coverciano

DICH FAVASULI PER SITO 23 09

Favasuli: "Baldini uomo incredibile, è il nostro punto di forza"

 Okoye e Belen insieme a Milano

Nuova fiamma per Okoye? Dopo Cardi B è il turno di Belen

SRV RULLO ITALIA I TITOLI DI MANCINI 21/9 SRV

Italia, carica Mancini: "Voglio vincere subito. Riconquisterò chi si sente tradito"

Spalletti colpito, rischia di cadere: "Che legnata!"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:28
Frosinone, amichevole con il Benevento il 2 ottobre
Edoardo Bove 
17:31
In uscita 'In un battito', il film sulla storia di Edoardo Bove: "Un racconto intimo e personale"
17:28
Torres, Piqué e Honda entrano in eFootball Kick Off!, che svela la League Mode
Mauro Icardi, svincolato: l'attaccante argentino ex Inter farebbe comodo al Milan, in cerca di un bomber da affiancare a Gonçalo Ramos 
16:49
Clamoroso Icardi: patente sospesa fino al... 2099. Potrà tornare a guidare a 105 anni
16:30
Da Buffon a Ganz, 'Operazione Nostalgia' al Del Conero per la neurochirurgia al Salesi