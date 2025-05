Ancelotti: "È stata una decisione comune. Il Real mi ama e sarò per sempre un suo tifoso"

Ancelotti lascia il Real con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del 2026. "Il calcio, come la vita, è un'avventura che inizia e finisce. Ho sempre pensato che un giorno tutto sarebbe finito. Un periodo molto bello sta per finire. Mi sono divertito molto. Ma come in tutte le cose della vita, arriva un momento come questo. Se la vita finisce, immagina se non può finire l'avventura in una squadra di calcio. Mi sono divertito, voglio finire bene. Il 26 parlerò di un'altra sfida. Non ho mai avuto problemi con il club e io non ne avrò mai. È un club che custodisco nel mio cuore e che terrò lì anche quando questa avventura sarà finita. Sta per finire, dopo alcuni anni in cui abbiamo vinto molti titoli. Con un ricordo fantastico che durerà tutta la vita".