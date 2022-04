Ancelotti: "Modric mi ricorda Maldini, finirà la carriera al Real Madrid"

REAL MADRID

Il tecnico italiano: "Io criticato? Non mi interessa se si dice che abbiamo giocato bene o male, conta vincere titoli"

Carlo Ancelotti tesse le lodi di Modric, autore di un'altra grande prestazione in Champions League contro il Chelsea, assist al bacio per Benzema compreso: "Luka finirà la sua carriera al Real Madrid. Non so quando, ma l'idea è quella. Non ha problemi a rinnovare e nemmeno il club, tutto è abbastanza chiaro. Si prende molta cura di se stesso e non ha subito gravi infortuni nella sua carriera. Segnalo che una leggenda come Maldini, ad esempio, ha vinto la sua ultima Champions a 40 anni. Se devi paragonarlo a qualcuno, sarebbe lui".

Il tecnico italiano parla della forma del Real verso la delicata sfida di Liga contro il Siviglia: "Stiamo bene. Abbiamo avuto abbastanza tempo per recuperare e prepararci, sarà una partita molto difficile. Siamo preparati sia fisicamente che mentalmente. La fine della stagione si avvicina e ogni partita è molto importante".

Su quanto si giocherà il Real in chiave campionato contro il Siviglia, Ancelotti ha detto: "Dobbiamo vincere, fare punti, perché la Liga se no non si vince. Sappiamo molto bene cosa c’è in gioco per il Siviglia, che è ancora vivo nella lotta per il titolo e vuole finire tra i primi quattro. Siamo preparati".

Infine se ha la sensazione che qualunque cosa fa non sia mai abbastanza. "No. Come ho detto, abbiamo un obiettivo molto importante e su quello siamo concentrati. Non mi interessa se dicono che abbiamo giocato bene o male... Vogliamo vincere titoli. Poi tutti possono avere la propria opinione, ad esempio possono dire che siamo i più prolifici perché abbiamo Benzema ed è vero, ma la realtà è che quello che vuole il Real Madrid è vincere le partite e vincere titoli. Il resto non conta".

