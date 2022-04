Modric, un assist... capolavoro: il suo gesto è da incorniciare

Un gesto tecnico da incorniciare, una magia calcistica da fissare nel tempo e nello spazio. L'assist di Luka Modric per il gol dell'1-3 di Rodrygo nei quarti di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Chelsea ha incantato tifosi e appassionati per la bellezza della sua fattura: perfetto, unico, irripetibile. Ecco perché il Real Madrid ha voluto celebrare il centrocampista croato sul suo profilo Twitter inserendolo virtualmente in un quadro esposto al Prado. "Il mio assist più bello? Non so, ma è il più importante", ha commentato Modric a fine partita.