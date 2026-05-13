Kings League Italy: Nainggolan torna in campo con i Caesar, il 14 maggio i quarti di finale

13 Mag 2026 - 10:09
© Ufficio Stampa

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La Kings League Lottomatica.sport Italy entra sempre più nel vivo. Dopo partite spettacolari, gol incredibili e colpi di scena continui, giovedì 14 maggio i riflettori saranno tutti puntati sui playoff, la fase decisiva della competizione che decreterà le squadre protagoniste della Final Four. Un’altra notte di sfide ad alta tensione, protagonisti attesi e spettacolo puro, in perfetto stile Kings League.
 
Tra le squadre che arrivano ai quarti con maggiore entusiasmo ci sono senza dubbio i Boomers di Fedez, protagonisti di un Play-In emozionante, trascinati anche da Sergio Pellissier che ha messo a segno il rigore presidenziale nella prima sfida contro i BIGBRO (in cui militano Davide Moscardelli e Spizzi, pseudonimo di Alessandro Florenzi). I Boomers si aggiungono così al tabellone dei quarti con Alpak, Caesar, Zeta Como (di Luca Toni, Melissa Satta vicepresidentessa e coach Cristian Brocchi), Stallions e Circus. Una serata che ha regalato al pubblico anche un gol da cineteca di Blur, presidente degli Stallions e top streamer italiano su Twitch, autore di una spettacolare rovesciata nel match esibizione tra i Presidenti della Lega.

Ma i playoff porteranno con sé anche un grande ritorno: Radja Nainggolan tornerà infatti a vestire la maglia dei Caesar in occasione della fase finale della competizione. Un rientro di grande prestigio ed esperienza che aggiunge ulteriore hype alla sfida dei playoff e conferma la capacità della Kings League di attrarre anche grandi protagonisti del calcio internazionale. La presenza del centrocampista belga rappresenta un valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che mediatico, accendendo ancora di più l’interesse attorno ai quarti di finale in programma giovedì sera alla Fonzies Arena di Cologno Monzese.
 
L’attesa è altissima per una serata che promette intensità, intrattenimento e grandi emozioni, confermando ancora una volta il successo di un format capace di rivoluzionare il modo di vivere il calcio e lo sport entertainment e attirare milioni di appassionati.

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