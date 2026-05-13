Kings League Italy: Nainggolan torna in campo con i Caesar, il 14 maggio i quarti di finale

La Kings League Lottomatica.sport Italy entra sempre più nel vivo. Dopo partite spettacolari, gol incredibili e colpi di scena continui, giovedì 14 maggio i riflettori saranno tutti puntati sui playoff, la fase decisiva della competizione che decreterà le squadre protagoniste della Final Four. Un’altra notte di sfide ad alta tensione, protagonisti attesi e spettacolo puro, in perfetto stile Kings League.



Tra le squadre che arrivano ai quarti con maggiore entusiasmo ci sono senza dubbio i Boomers di Fedez, protagonisti di un Play-In emozionante, trascinati anche da Sergio Pellissier che ha messo a segno il rigore presidenziale nella prima sfida contro i BIGBRO (in cui militano Davide Moscardelli e Spizzi, pseudonimo di Alessandro Florenzi). I Boomers si aggiungono così al tabellone dei quarti con Alpak, Caesar, Zeta Como (di Luca Toni, Melissa Satta vicepresidentessa e coach Cristian Brocchi), Stallions e Circus. Una serata che ha regalato al pubblico anche un gol da cineteca di Blur, presidente degli Stallions e top streamer italiano su Twitch, autore di una spettacolare rovesciata nel match esibizione tra i Presidenti della Lega.