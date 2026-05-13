Liga, il Betis supera 2-1 l'Elche e torna in Champions dopo 21 anni

La vittoria del Betis per 2-1 sull'Elche e la contemporanea sconfitta del Celta Vigo contro il Levante (2-3) ha certificato il ritorno in Champions della formazione andalusa dopo 21 anni. I biancoverdi di Manuel Pellegrini erano passati in vantaggio dopo nove minuti con Cucho Hernandez, ma avevano subito il pari dell'Elche al tramonto del primo tempo con Hector Fort, obiettivo di mercato dell'Inter. In avvio di ripresa l'episodio che ha cambiato la partita, con l'espulsione del difensore ospite Léo Pétrot per un duro fallo su Antony. Il Betis ha sfruttato l'uomo in più e al 68' è tornato in vantaggio con uno splendido tiro a giro da fuori area di Pablo Fornals, che ha dato il via alla festa per il ritorno in Champions.

Nell'ultima apparizione i biancoverdi erano stati eliminati nella fase a gironi, dove avevano sfidato Chelsea (sconfitto 1-0 a Siviglia), Liverpool e Anderlecht.