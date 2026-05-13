Liga, il Betis supera 2-1 l'Elche e torna in Champions dopo 21 anni

13 Mag 2026 - 10:19
© Getty Images

© Getty Images

La vittoria del Betis per 2-1 sull'Elche e la contemporanea sconfitta del Celta Vigo contro il Levante (2-3) ha certificato il ritorno in Champions della formazione andalusa dopo 21 anni. I biancoverdi di Manuel Pellegrini erano passati in vantaggio dopo nove minuti con Cucho Hernandez, ma avevano subito il pari dell'Elche al tramonto del primo tempo con Hector Fort, obiettivo di mercato dell'Inter. In avvio di ripresa l'episodio che ha cambiato la partita, con l'espulsione del difensore ospite Léo Pétrot per un duro fallo su Antony. Il Betis ha sfruttato l'uomo in più e al 68' è tornato in vantaggio con uno splendido tiro a giro da fuori area di Pablo Fornals, che ha dato il via alla festa per il ritorno in Champions.
Nell'ultima apparizione i biancoverdi erano stati eliminati nella fase a gironi, dove avevano sfidato Chelsea (sconfitto 1-0 a Siviglia), Liverpool e Anderlecht.

Ultimi video

01:31
Lautaro: "Abbiamo tanta fame di vincere, siamo pronti a tutto"

Lautaro: "Abbiamo tanta fame di vincere, siamo pronti a tutto"

01:46
MCH ARGENTINOS-HURACAN 1-0 MCH

L'Argentinos Jrs piega l'Huracan e vola in semifinale nella poule scudetto argentina

02:33
Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

Zaccagni in esclusiva: "Siamo carichi, sarà la partita della svolta"

03:08
ITW ALBERTINI DICH

Albertini: "Ecco perché il Milan è in crisi"

03:31
ITW BONUCCI DICH

Bonucci: "Ai Mondiali tifo Argentina"

02:47
ITW TOTTI DICH

Totti:""Champions, Roma, Gasp e Ranieri in nazionale: vi dico tutto"

09:20
ITW LOTITO SHOW OK DICH

Lotito show: "Noi non facciamo sgambetti. Malagò? Prima prendi la stalla, poi il cavallo. E cita Kant

03:27
INTVW MAROTTA DICH

Dal Doblete dell'Inter a Malagò, Marotta: "Vi dico tutto"

01:54
INTVW MALAGO' 12/5 DICH

Malagò annuncia la candidatura alla presidenza Figc

20:14
Lazio-Inter, la conferenza stampa di Sarri e Zaccagni

Lazio-Inter, la conferenza stampa di Sarri e Zaccagni

15:09
Lazio-Inter, la conferenza stampa di Chivu e Lautaro Martinez

Lazio-Inter, la conferenza stampa di Chivu e Lautaro Martinez

01:15
Chivu: "L'Inter è un gruppo di persone vere. Io ho cercato di trasmettere una cosa"

Chivu: "L'Inter è un gruppo di persone vere. Io ho cercato di trasmettere una cosa"

02:08
Chivu: "Ci siamo meritati tutto. Vincere per me stesso? Non mi frega un tubo!"

Chivu: "Ci siamo meritati tutto. Vincere per me stesso? Non mi frega un tubo!"

02:07
Chivu: "Vi spiego come si è rialzata l'Inter dopo l'anno scorso. Thuram sta bene"

Chivu: "Vi spiego come si è rialzata l'Inter dopo l'anno scorso. Thuram sta bene"

01:35
Lautaro: "Chivu è davvero forte, ecco cos'ha insegnato alla squadra"

Lautaro: "Chivu è davvero forte, ecco cos'ha insegnato alla squadra"

01:31
Lautaro: "Abbiamo tanta fame di vincere, siamo pronti a tutto"

Lautaro: "Abbiamo tanta fame di vincere, siamo pronti a tutto"

I più visti di Calcio

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:39
Palermo, presentato il progetto del nuovo stadio Renzo Barbera
10:19
Liga, il Betis supera 2-1 l'Elche e torna in Champions dopo 21 anni
Carlo Ancelotti (Brasile) - Ancelotti, alla guida della nazionale brasiliana, è già qualificato per il Mondiale 2026: il Brasile ha staccato il pass diretto nella zona Sud-americana
10:12
Mondiali: Ancelotti, 'talento e voglia di vincere, Brasile farà grande torneo'
10:09
Kings League Italy: Nainggolan torna in campo con i Caesar, il 14 maggio i quarti di finale
09:54
Fabregas e i problemi del calcio italiano: "Parte tutto dal basso, da quello che viene insegnato ai bambini"