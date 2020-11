Amichevoli: pari tra Olanda e Spagna, vincono Germania e Polonia. Portogallo forza sette

Olanda e Spagna pareggiano 1-1 nell’amichevole di lusso giocata ad Amsterdam. Al vantaggio di Canales al 19’ (assist di Morata) risponde al 47’ van de Beek. Un gol di Waldschmidt basta alla Germania per battere 1-0 la Repubblica Ceca. La Polonia (con Milik in campo dal 1’) batte 2-0 l’Ucraina. Netto 7-0 del Portogallo su Andorra: un gol per Ronaldo. Vincono Belgio (2-1 sulla Svizzera) e Danimarca (2-0 alla Svezia). 3-3 fra Turchia e Croazia.