Altro schiaffo alla Juve: Guardiola e il rinnovo da 115 milioni col City

20/05/2019

Dall'Inghilterra arrivano pessime notizie per la Juventus: Guardiola ha trovato l'accordo economico per rinnovare con il Manchester City. Brutto schiaffo per Andrea Agnelli che anche negli ultimi giorni ha continuato a sognare il tecnico spagnolo come sostituto di Massimiliano Allegri. Pep resterà dunque in Premier perché, come scrive il Sun, i Citizens sono pronti a ricoprirlo d'oro. Tutto fatto per il prolungamento del contratto per altri 5 anni a 115 milioni di euro, ossia più di 22 milioni a stagione. Stipendio aumentato di più di cinque milioni per l'allenatore che ha riscritto la storia del club a suon di successi.



Non preoccupa anche il fatto che la Uefa potrebbe escludere il City dalla prossima Champions. Guardiola resta e va avanti, con buona pace della Juve che ci dovrà riprovare fra qualche anno.