Eterno Manuel Neur: il portiere tedesco rinnova con il Bayern Monaco per la stagione 26-27

Pronto infatti il prolungamento fino al 30 giugno 2027 tra Neuer e il Bayern Monaco. Il portiere potrà così tentare di conquistare il 14° Meisterschale della carriera e diventare il giocatore ad aver vinto più volte la Bundesliga, visto che attualmente condivide questo record con l'ex compagno Thomas Müller. L'accordo per il rinnovo è stato raggiunto da tempo e sarà verosimilmente ufficializzato prima dell'ultima giornata di campionato, per il Bayern in programma sabato 16 maggio contro il Colonia. Neuer accetterà una riduzione dell'ingaggio annuale - attualmente stimato in 20 milioni di euro (lordi) - ma resterà comunque il numero uno tra i pali, col già citato Urbig nel ruolo di numero due.