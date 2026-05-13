Eterno Manuel Neur: il portiere tedesco rinnova con il Bayern Monaco per la stagione 26-27

13 Mag 2026 - 11:37
MANUEL NEUER; BAYERN MONACO; 1986 © afp

MANUEL NEUER; BAYERN MONACO; 1986 © afp

Manuel Neuer sarà il portiere del Bayern Monaco anche nella stagione 2026-27, continuando così col club bavarese almeno fino ai 41 anni. Per Sky Sport Germania l'accordo di rinnovo è già stato definito e verrà ufficializzato a breve, con Jonas Urbig che resterà il secondo ma vedrà lievitare il numero delle sue presenze.

Pronto infatti il prolungamento fino al 30 giugno 2027 tra Neuer e il Bayern Monaco. Il portiere potrà così tentare di conquistare il 14° Meisterschale della carriera e diventare il giocatore ad aver vinto più volte la Bundesliga, visto che attualmente condivide questo record con l'ex compagno Thomas Müller. L'accordo per il rinnovo è stato raggiunto da tempo e sarà verosimilmente ufficializzato prima dell'ultima giornata di campionato, per il Bayern in programma sabato 16 maggio contro il Colonia. Neuer accetterà una riduzione dell'ingaggio annuale - attualmente stimato in 20 milioni di euro (lordi) - ma resterà comunque il numero uno tra i pali, col già citato Urbig nel ruolo di numero due.

 

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