Al-Hilal: Gomis sviene in campo, si riprende e finisce la partita

Attimi di terrore nel corso della partita del campionato dell'Arabia Saudita tra Al-Ahli e Al-Hilal. Al 13' Bafetimbi Gomis, attaccante francese della squadra ospite, è collassato in campo sotto lo sguardo di compagni e avversari impauriti. Il 35enne bomber si è poi ripreso e ha concluso regolarmente la partita. Per Gomis non è la prima volta, visto che era già successo quando giocava con lo Swansea, il Galatasaray e durante un allenamento con la nazionale francese. Il calciatore, infatti, soffre per una sincope vasovagale, un calo improvviso della pressione sanguigna che provoca la perdita di coscienza provocato da situazioni di particolare stress emozionale. "Grazie per i tanti messaggi di affetto, più paura che dolore" ha twittato.