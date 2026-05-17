Psg campione, Lens in Champions e... tutti i verdetti della Ligue 1
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Con l'ultimo turno serale, si è chiusa la Ligue 1 2025/26. Il Psg già campione ha completato la propria campagna con una sconfitta nel derby contro il Paris Fc (doppietta di Gory), mentre il Lens già secondo rifila 4 reti in trasferta al Lione di Fonseca che ora sarà costretto ai preliminari di Champions League dopo il quarto posto finale. Chiude terzo invece il Lille nonostante il Ko contro l'Auxerre.
Auxerre salvo anche a causa dello 0-0 del Nizza, finalista di coppa, che ora dovrà affrontare il Saint Etienne nello spareggio salvezza.
Ligue 1 2025/26, tutti i verdetti
Campione: Psg
In Champions: Lens e Lille. Lione ai preliminari
In Europa League: Lione
In Conference League: Rennes
Ai playout: Nizza
Retrocesse: Nantes e Metz