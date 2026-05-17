Psg campione, Lens in Champions e... tutti i verdetti della Ligue 1

17 Mag 2026 - 23:15
© Getty Images

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Con l'ultimo turno serale, si è chiusa la Ligue 1 2025/26. Il Psg già campione ha completato la propria campagna con una sconfitta nel derby contro il Paris Fc (doppietta di Gory), mentre il Lens già secondo rifila 4 reti in trasferta al Lione di Fonseca che ora sarà costretto ai preliminari di Champions League dopo il quarto posto finale. Chiude terzo invece il Lille nonostante il Ko contro l'Auxerre.

Auxerre salvo anche a causa dello 0-0 del Nizza, finalista di coppa, che ora dovrà affrontare il Saint Etienne nello spareggio salvezza. 

Ligue 1 2025/26, tutti i verdetti

Campione: Psg

In Champions: Lens e Lille. Lione ai preliminari

In Europa League: Lione

In Conference League: Rennes 

Ai playout: Nizza

Retrocesse: Nantes e Metz

ligue 1
psg
lens

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