Psg campione, Lens in Champions e... tutti i verdetti della Ligue 1

Con l'ultimo turno serale, si è chiusa la Ligue 1 2025/26. Il Psg già campione ha completato la propria campagna con una sconfitta nel derby contro il Paris Fc (doppietta di Gory), mentre il Lens già secondo rifila 4 reti in trasferta al Lione di Fonseca che ora sarà costretto ai preliminari di Champions League dopo il quarto posto finale. Chiude terzo invece il Lille nonostante il Ko contro l'Auxerre.