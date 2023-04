Calcio: Alberto Zaccheroni lascia l'ospedale dopo oltre due mesi

© Getty Images

Alberto Zaccheroni ha lasciato l’ospedale Marconi di Cesenatico. L’allenatore, 70 anni, era caduto in casa lo scorso 10 febbraio, riportando una grave trauma cranico per il quale era stato sottoposto a un immediato intervento chirurgico per ridurre l'ematoma. Zaccheroni era stato trovato sul pavimento nei pressi di una scala interna della sua casa dalla moglie Franca e dalla compagna del figlio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il tecnico romagnolo era stato trasferito lo scorso 9 marzo dalla Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena al reparto di Riabilitazione del 'Marconi' di Cesenatico.