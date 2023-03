Zaccheroni migliora: é uscito dalla rianimazione ma la prognosi resta riservata

dopo la caduta

Il tecnico romagnolo era caduto in casa il 10 febbraio, il giorno dopo l'intervento alla testa per rimuovere un ematoma

© ansa Arrivano notizie confortanti su Alberto Zaccheroni. Il 69enne tecnico romagnolo è stato trasferito dalla Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena dove si trovava dal 10 febbraio in seguito a una caduta in casa e ora è ricoverato nel reparto di Riabilitazione del 'Marconi' di Cesenatico. Le sue condizioni sono migliorate, anche se la prognosi rimane riservata. Zaccheroni era stato trovato sul pavimento nei pressi di una scala interna della sua casa dalla moglie Franca e dalla compagna del figlio, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il giorno dopo è stato operato alla testa per rimuovere un ematoma dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra in seguito alla caduta. Zac è sempre stato vigile e cosciente.

Vedi anche Calcio Paura per Zaccheroni: in rianimazione all'ospedale di Cesena dopo una caduta in casa

Nel corso della sua carriera Zaccheroni, oltre ad avere guidato il Milan alla conquista dello scudetto nel 199 ha allenato, tra le altre, anche Venezia, Bologna, Udinese, Lazio, Inter, Torino e Juventus e la Nazionale del Giappone condotta alla conquista della Coppa d'Asia nel 2011.