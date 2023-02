Paura per Zaccheroni: in rianimazione all'ospedale di Cesena dopo una caduta in casa

© Ansa

Ansia per Alberto Zaccheroni, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Il 69enne tecnico romagnolo è caduto nella sua casa di Cesenatico nel tardo pomeriggio e ha sbattuto violentemente la testa a terra. Zaccheroni è stato trovato steso a terra privo di sensi con un robusto trauma cranico e trasportato subito in ambulanza in ospedale a Cesena. La prognosi è riservata: gli esami tomografici effettuati - come riporta il Corriere di Romagna - hanno evidenziato un quadro serio della situazione. L'ex allenatore del Milan dello scudetto 1999, di Inter, Juventus e Lazio è comunque vigile. Al momento della caduta, in casa c’erano anche la moglie Franca e Lara, la compagna del loro figlio Luca.