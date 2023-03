Calcio, Zaccheroni sta meglio: 60 giorni di prognosi, poi la riabilitazione

GLI AGGIORNAMENTI

L'ex tecnico di Juventus, Milan e Inter è in ospedale dal 10 febbraio in seguito a un incidente domestico

© ipp Arrivano notizie confortanti in merito alle condizioni di salute di Alberto Zaccheroni. I medici dell'ospedale Marconi di Cesenatico hanno infatti sciolto la prognosi per l'ex allenatore, tra le altre, di Juventus, Milan e Inter: tra 60 giorni potrà cominciare un percorso riabilitativo. Zaccheroni, che sabato compirà 70 anni, si trova in ospedale dal 10 febbraio in seguito a un incidente domestico.

Sottoposto a un immediato intervento chirurgico per ridurre l'ematoma derivato dal trauma cranico che aveva fatto seguito alla caduta tra le mura di casa, Zaccheroni era stato trasferito dal Bufalini al Marconi il 9 marzo, quando le sue condizioni apparivano in via di miglioramento nonostante la prognosi rimanesse riservata.

Nel corso di queste settimane non sono mai stati emessi bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni, ma dall'ospedale sono stati ugualmente forniti aggiornamenti costanti sul suo stato di salute.