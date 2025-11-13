Premio Puskas: anche il cagliaritano Deiola in lizza tra Yamal e Rice

In particolare, Deiola si è meritato la nomination per il gol segnato in un Cagliari-Venezia del 19 maggio scorso. In tutto i candidati sono undici e tra loro ci sono tra i rappresentanti del calcio europeo Lamine Yamal del Barcellona e Declan Rice dell'Arsenal. Gli altri sono i brasiliani Alerrandro (ex Vitoria) e Lucas Ribeiro (ex Mamelodi Sundowns), gli argentini Pedro de la Vega (Seattle Sounders) e Santiago Montiel (Independiente), l'egiziano Amr Nasser (Al Ahly), il messicano Carlos Orrantia (Atlas), l'indonesiano Rizky Ridho (Persija Jakarta) e il portoghese Kevin Rodrigues (ex KasÕmpasa).