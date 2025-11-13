Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, giocatori dai piccoli pazienti del Policlinico Federico II

13 Nov 2025 - 18:06

Trascorrere una mattinata assieme ai propri eroi, scattare selfie e ricevere autografi. Per un po' tornare a sorridere spensierati. È il regalo fatto dalla Società Sportiva Calcio Napoli e dai suoi calciatori ai piccoli e giovani pazienti della Pediatria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

Juan Jesus, David Neres, Luca Marianucci, Nikita Contini e Antonio Vergara hanno incontrato i bambini ricoverati, donando loro un'emozione indimenticabile. Ma anche i piccoli pazienti hanno voluto fare un regalo ai giocatori: due quadri realizzati in un percorso laboratoriale proprio in vista di questo incontro speciale. L'arrivo dei campioni azzurri è stato accolto da sorrisi, emozione e qualche sguardo incredulo: per molti bambini, abituati a vedere i loro beniamini solo in TV o allo stadio, ritrovarseli accanto al proprio fianco è stato un momento speciale, capace di alleggerire per qualche ora il peso della degenza.

"È stato un dono splendido che la società sportiva Calcio Napoli ha voluto fare ai nostri bambini e a tutta la comunità ospedaliera - ha detto il direttore generale Elvira Bianco - La presenza dei calciatori del Napoli ha portato un sorriso autentico e un messaggio concreto di vicinanza ai nostri piccoli pazienti". L'iniziativa, promossa in sinergia tra il Napoli e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II," conferma il ruolo dello sport come veicolo di solidarietà, inclusione e speranza. La visita di Juan Jesus, Neres, Marianucci, Contini e Vergara resterà a lungo nel cuore dei piccoli pazienti, dei loro genitori e del personale sanitario che ogni giorno li accompagna nel percorso di cura". 

Ultimi video

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

01:11
È un altro Terracciano

È un altro Terracciano

01:42
Premio Nils Liedholm

Premio Nils Liedholm

01:24
Fiorentina, ecco Vanoli

Fiorentina, ecco Vanoli

01:11
Roma, il sogno continua

Roma, il sogno continua

01:15
La Juve torna al lavoro

La Juve torna al lavoro

01:18
Inter, obiettivo derby

Inter, obiettivo derby

01:30
Quanto manca Lukaku

Quanto manca Lukaku

01:34
MCH TIFOSO ITALIANO IN MOLDAVIA MCH

Il tifoso moldavo col mito dell'Italia di Lippi e Gattuso mostra le foto vintage

00:27
DICH CRISTANTE PER SITO DICH

Cristante: "Vogliamo vincere e continuare la nostra crescita"

00:58
DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

01:00
DICH VANOLI PER SITO 12/11 DICH

Fiorentina, Vanoli si presenta: "È una sfida che mi motiva. Non ho paura"

00:50
MCH PALLADINO ATALANTA SITO MCH

Atalanta, primo allenamento per Palladino: "Parte tutto dalla testa"

03:25
DICH CARLO LIEDHOLM FIGLIO DICH

Carlo Liedholm: "Mio papà stile, fair play e classe"

02:48
DICH ANDREA MENGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

Andrea Meneghin al premio Liedholm: "Resta il suo approccio al mondo sport"

01:34
Verso il Mondiale 2026

Verso il Mondiale 2026

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

DICH GATTUSO PER SITO DICH

Gattuso: "Serve rispetto e servirà fare fatica con la Moldova per portare la vittoria a casa"

Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:03
Premio Puskas, anche Deiola in lizza tra Yamal e Rice
18:58
Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Estonia 0-0 dopo primo tempo
18:06
Napoli, giocatori dai piccoli pazienti del Policlinico Federico II
17:08
Italia U21, Baldini: "Polonia forte, servirà giusto approccio"
16:34
Bologna, Rowe: "Non è l'inizio di stagione che speravo"