Napoli, giocatori dai piccoli pazienti del Policlinico Federico II

"È stato un dono splendido che la società sportiva Calcio Napoli ha voluto fare ai nostri bambini e a tutta la comunità ospedaliera - ha detto il direttore generale Elvira Bianco - La presenza dei calciatori del Napoli ha portato un sorriso autentico e un messaggio concreto di vicinanza ai nostri piccoli pazienti". L'iniziativa, promossa in sinergia tra il Napoli e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II," conferma il ruolo dello sport come veicolo di solidarietà, inclusione e speranza. La visita di Juan Jesus, Neres, Marianucci, Contini e Vergara resterà a lungo nel cuore dei piccoli pazienti, dei loro genitori e del personale sanitario che ogni giorno li accompagna nel percorso di cura".