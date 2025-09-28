Cagliari: per Belotti lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, stagione finita

Una pessima notizia per il Cagliari, che conferma le brutte sensazioni a caldo, quando Andrea Belotti è uscito quasi in lacrime alla fine del primo tempo della sfida di sabato sera in casa contro l'Inter. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi l'attaccante "hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro - si legge nel comunicato del club sardo - Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche". Per il 'Gallo' la stagione è praticamente finita qui. "Gli ho parlato subito, ha sentito crac”, aveva detto a fine partita il tecnico del Cagliari Pisacane. Belotti è arrivato al Cagliari sul gong della fine del mercato estivo a titolo definitivo fino a giugno 2026 e ha disputato tre gare di campionato con la maglia rossoblù, realizzando la doppietta che è valsa la vittoria per 2-1 sul campo del Lecce.