Premio Puskas, anche Deiola in lizza tra Yamal e Rice

C'è anche il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola nella lista dei candidati al premio Puskas 2025, assegnato annualmente dalla Fifa per premiare l'autore del più bel gol della stagione. L'elenco dei candidati è stato svelato insieme con quello del premio Marta, dedicato al calcio femminile, e una votazione da parte di tifosi ed esperti deciderà quali sono stati i migliori gol segnati tra l'11 agosto 2024 e il 2 agosto scorso e gli autori saranno premiati ai Best Fifa Football Awards 2025. In particolare, Deiola si è meritato la nomination per il gol segnato in un Cagliari-Venezia del 19 maggio scorso. In tutto i candidati sono undici e tra loro ci sono tra i rappresentanti del calcio europeo Lamine Yamal del Barcellona e Declan Rice dell'Arsenal. Gli altri sono i brasiliani Alerrandro (ex Vitoria) e Lucas Ribeiro (ex Mamelodi Sundowns), gli argentini Pedro de la Vega (Seattle Sounders) e Santiago Montiel (Independiente), l'egiziano Amr Nasser (Al Ahly), il messicano Carlos Orrantia (Atlas), l'indonesiano Rizky Ridho (Persija Jakarta) e il portoghese Kevin Rodrigues (ex KasÕmpasa).