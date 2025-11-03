Serie A, Lazio-Cagliari 2-0: Isaksen e Zaccagni fanno felice Sarri

LE STATISTICHE

La Lazio è la squadra che ha collezionato più clean sheet in questa Serie A: sei – nei maggiori cinque campionati europei solo l’Arsenal ha fatto meglio (sette).

La Lazio ha conquistato 12 punti nelle ultime sei giornate di Serie A (3V, 3N) e solo l’Inter ne ha ottenuti di più nel periodo (15) – a quota 12 anche Bologna, Milan e Roma.

Solo contro il Sassuolo (cinque) Mattia Zaccagni ha segnato più reti che contro il Cagliari (quattro, come contro l'Hellas Verona) in Serie A.

Mattia Zaccagni ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) nelle ultime tre partite contro il Cagliari in Serie A, dopo che in tutti i precedenti sette incroci contro gli isolani nel torneo aveva realizzato una sola marcatura.

Primo gol in questa Serie A per Gustav Isaksen, tornato a segnare in campionato a distanza di 211 giorni dall'ultima volta (il 6 aprile 2025 contro l'Atalanta).

La Lazio ha vinto due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta nel 2025 – l’ultima risaliva al periodo tra settembre e novembre 2024 (cinque in quel caso).

La Lazio è imbattuta da 21 gare (18V, 3N) contro il Cagliari nel massimo campionato: è la serie più lunga senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria nella competizione.

150ª presenza nei maggiori cinque campionati europei per Toma Basic: 75 in Ligue 1 (tutte con il Bordeaux) e 75 in Serie A (15 con la Salernitana e 60 con la Lazio).

Il Cagliari ha schierato oggi nove giocatori italiani dal 1° minuto: record per i rossoblù in questo massimo campionato. L'ultima volta che i rossoblù avevano schierato almeno altrettanti calciatori italiani dall'inizio in un match di Serie A era il 6 gennaio 2024, al Via del Mare contro il Lecce (1-1).

Michel Adopo ha giocato oggi la sua 50ª partita con il Cagliari tra tutte le competizioni.