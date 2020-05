Lutto per Nainggolan, morta di cancro la giovane nipote

Un lutto ha colpito la famiglia di Radja Nainggolan: la nipote del centrocampista del Cagliari è morta dopo una lunghissima battaglia contro il cancro. Nainggolan ha voluto dare l'addio alla ragazza con un post social: "Tesoro, mancherai a tutti noi. Così giovane, ancora non posso crederci". Una tragedia per la famiglia del giocatore belga che anche in famiglia deve quotidianamente affrontare la lotta alla malattia che ha colpito poco tempo fa la moglie Claudia.