L’agente di Cragno sul fallo di Ronaldo: “Intervento da rosso, c’è stato timore reverenziale”

L'AGENTE DI CRAGNO

Graziano Battistini sul portoghese: “Non ho dubbi sulla sua sportività, però la foga della ricerca del gol gli ha fatto perdere la ragione”. Calvarese e Chiffi verso lo stop

Il brutto fallo di Cristiano Ronaldo su Alessio Cragno nei primi minuti di Cagliari-Juventus (con i bianconeri avanti ‘solo’ 1-0) continua a far discutere a dall’agente del portiere dei sardi arriva una pesante accusa nei confronti del mondo arbitrale: “Il VAR non è intervenuto e penso che questo sia discutibile – ha dichiarato Graziano Battistini ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - Penso che ci sia stato un po' di timore reverenziale nei confronti di Ronaldo, che è un campionissimo ma il VAR doveva intervenire”.

Nessun attacco invece nei confronti del portoghese della Juve: "Ronaldo non ha fatto quell'intervento per far del male ad Alessio, su questo non ci sono dubbi – ha detto Battistini - Però la foga della ricerca del gol gli ha fatto perdere la ragione. È stato istintivo. L'intervento però era evidentemente da rosso. Per fortuna Cragno sta bene e non è andato all'ospedale (il portiere è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri, ndr)”.

“Il Cagliari mi ha sorpreso perché si sono tutti comportati da signori e alla fine sono passati anche da coglioni – ha aggiunto l’agente del giocatore - Dovevano richiamare l'attenzione dell'arbitro. Cragno aveva dei punti provvisori e stamattina doveva valutare se metterne altri. Non l'ho sentito e non mi ha detto se Ronaldo l'ha chiamato, di sicuro però non ho dubbi sulla sua sportività".

CALVARESE E CHIFFI VERSO LO STOP

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la mancata espulsione di Ronaldo non sarebbe stata digerita da Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, che sarebbe pronto a fermare per qualche turno sia Calvarese sia Chiffi, rispettivamente arbitro e addetto al VAR di Cagliari-Juventus. Il direttore di gara ha sbagliato a non ritenere quello del portoghese un ‘grave fallo di gioco’ e Chiffi avrebbe dovuto richiamarlo alla visione delle immagini: errori aggravati dalla quantità di tempo avuta a disposizione per rivedere la decisione, considerate le cure di cui il portiere dei sardi ha avuto bisogno per riprendere il suo posto tra i pali.

Vedi anche juventus Cristiano Ronaldo non si ferma: "I record mi fanno sentire vivo, ne voglio altri!"