Cagliari, ufficiale: Di Francesco è il nuovo allenatore

L'ANNUNCIO

Ora è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo aver salutato Walter Zenga i sardi hanno messo nero su bianco l'accordo con il tecnico abruzzese: contratto fino al 30 giugno 2022. Di Francesco torna così a sedersi su una panchina di Serie A a quasi un anno di distanza dalla fine della breve e sfortunata esperienza con la Sampdoria. Il presidente Giulini, tra l'altro, è intenzionato a scommettere tutto su di lui: è ufficiale infatti anche l'addio con il ds Carli e per Di Francesco è pronto un ruolo da manager con voce in capitolo anche per quanto riguarda il mercato.

All'ex Roma e Sassuolo spetterà dunque il compito di rilanciare le ambizioni di una squadra che era partita a mille nell'ultima stagione, arrivando addirittura al quarto posto dopo 15 giornate (sotto la guida di Maran), ma che poi si è letteralmente sciolta, raccogliendo appena 3 punti nelle successive 11. L'arrivo di Zenga, per sua sfortuna, è coinciso con l'inizio del lockdown e con lo stop del campionato. Alla ripresa il tecnico milanese è riuscito a centrare appena tre successi (tra cui quello con la Juventus) e Giulini ha così deciso di ripartire da zero. Anche per Difra la Sardegna rappresenterà un'occasione per rinvigorire una carriera che, dopo gli esoneri di Roma e Genova, rischiava di spegnersi precocemente.

CAGLIARI-DIFRA: IL COMUNICATO UFFICIALE

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022.

Nato a Pescara, l'8 settembre 1969, da calciatore ha indossato le maglie di Empoli, con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni, Lucchese, Piacenza, Ancona, Perugia. Campione d’Italia con la Roma nel 2001, ha collezionato 14 presenze e un gol con la Nazionale maggiore.

La sua carriera da allenatore inizia a casa, in Abruzzo: prima nel Lanciano e poi a Pescara dove nel 2010, dopo aver raggiunto i play-off, conquista la promozione in Serie B. Lascerà i biancoazzurri dopo un ottimo campionato cadetto, sbarcando in Serie A alla guida del Lecce. Nel giugno 2012 inizia la lunga e proficua esperienza con il Sassuolo. Cinque stagioni che metteranno in luce Di Francesco e la sua squadra come una delle realtà più giovani, brillanti e propositive del calcio italiano: dalla storica promozione in Serie A nel 2013 alla sorprendente qualificazione all’Europa League 2016-17.

Risultati e prestazioni che gli varranno il ritorno nella Capitale: alla sua prima stagione in giallorosso chiude terzo in campionato, qualificandosi in Champions League. L’anno successivo è artefice di un cammino entusiasmante nella competizione sfiorando addirittura la finale dopo la clamorosa rimonta sul Barcellona e l'elettrizzante semifinale contro il Liverpool. L'ultima esperienza in panchina è alla guida della Sampdoria nella stagione appena trascorsa.

Allenatore esperto e preparato, capace di dare un’identità di gioco ben precisa alle sue squadre, Di Francesco metterà ora a disposizione del Club tutta la professionalità e le sue competenze per contribuire alla crescita del Cagliari.

Benvenuto in Sardegna, Mister!

ADDIO A CARLI, IL COMUNICATO

"Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Marcello Carli dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Nell’Isola dall’aprile 2018, Carli è stato capace di trasmettere da subito all’ambiente tutta la sua grinta e determinazione. Il Club ringrazia il Direttore Carli per quanto fatto in questi anni in Sardegna, per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata, augurandogli tutto il meglio per il proseguimento della sua carriera".