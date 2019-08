Cagliari, nuovo taglio di capelli per Nainggolan

Anche se la voglia di fare festa non gli manca mai, per Radja Nainggolan il ritorno al Cagliari è stata una svolta. Una grande decisione accompagnata ad un nuovo taglio di capelli che il Ninja ha presentato sul profilo Instagram del parrucchiere di fiducia. Via la cresta, via il biondo ossigenato, Nainggolan si è rasato a zero lasciando solo una sottile riga sulla nuca: una specie di ritorno al passato, proprio come quello al Cagliari.