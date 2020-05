Cagliari, Nainggolan: "Tutti pensano a quando ripartire ma non a come si ripartirebbe"

LA RIFLESSIONE

Radja Nainggolan affronta la questione ripartenza del campionato da un altro punto di vista: non tanto il se o quando ma il come. "Credo che tutti stiano dimenticando un aspetto importante: si parla tanto di tornare a giocare ma pensate a come si tornerebbe in campo. Siamo bloccati da due mesi e c'è ancora tempo davanti, parlo di condizione fisica" le parole del belga del Cagliari durante una diretta Instagram

La riflessione del Ninja è interessante tanto più che viene da un diretto interessato: "In estate solitamente stiamo fermi un mese, un mese e mezzo e poi riprendiamo ad allenarci in ritiro. Ora siamo fermi da più tempo e ancora ne avremo davanti. È una cosa importante, pensate a come torneremo in campo".