Cagliari, Mazzarri: "Partita cambiata dopo l'infortunio dell'arbitro"

Il Cagliari torna da Empoli con un punto che tiene accesa la rincorsa alla salvezza, Walter Mazzarri ha analizzato così l'1-1 del Castellani: "Siamo partiti bene poi si sono fatti male l'arbitro Dionisi e Lovato e da lì la partita è paradossalmente cambiata (lo dice con un sorriso, ndr). Loro hanno preso coraggio, abbiamo subito il gol e forse l'Empoli meritava anche di fare il secondo. Ci siamo guardati in faccia e nella ripresa è cambiato qualcosa. Il secondo tempo è stato quasi un nostro monologo e dal momento in cui ho fatto i cambi, abbiamo dominato in lungo e in largo e potevamo meritare anche la vittoria. Va bene comunque, abbiamo reagito bene da squadra e da singoli" le parole a Dazn.

Getty Images