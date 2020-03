Cagliari, Maran vicino all'esonero: c'è Stramaccioni

La sconfitta contro la Roma rischia di essere decisiva per il futuro di Rolando Maran: il tecnico del Cagliari è infatti molto vicino all'esonero e già si fa il nome di Andrea Stramaccioni come suo possibile sostituto. Una decisione, quella che sta valutando il presidente Giulini, che è figlia del periodo nerissimo che sta vivendo il club sardo: l'ultima vittoria dei rossoblù risale al primo dicembre scorso, da quel momento (oltre alla eliminazione dalla Coppa Italia) sono seguite 11 partite senza successi, con ben sette sconfitte e quattro pareggi. Nell'arco di tre mesi il Cagliari è così passato dalle speranze europee a una anonima (date le premesse) metà classifica.