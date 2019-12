Cagliari, Giulini: "Riva straordinario, vuole stare vicino ad un club che ama"

Tommaso Giulini ha ufficialmente nominato Gigi Riva presidente onorario del Cagliari, che quindi ora ha due numeri uno. "Ma non c'è una parte decisionale nel suo ruolo e non voglio parlare di carica di prestigio - spiega Giulini in conferenza stampa -. Questa scelta è nata con naturalezza dopo qualche chiacchierata, ci è sembrata una cosa naturale. Gigi vuole stare vicino ad un club che ama".