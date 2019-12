Cagliari, Gigi Riva sarà presidente onorario: "Grande soddisfazione"

"Gigi Riva a partire dal prossimo 18 dicembre sarà il presidente onorario del Cagliari". Lo ha annunciato a Milano il proprietario rossoblù, Tommaso Giulini, che con questo riconoscimento ha voluto onorare il leggendario attaccante azzurro. Nel 2020 il club sardo festeggerà il centenario e i cinquant'anni dallo storico scudetto.

"Sono riconoscimenti che fanno molto piacere: vuol dire che mi sono comportato bene. Quest'anno il Cagliari sta regalando delle belle soddisfazioni, mi fa un grande piacere vederla andare così bene", ha commentato Riva. Una nomina che è l'ennesimo atto di affetto di una città, che lo ha adottato da quando aveva vent'anni. Gigi Riva aveva già ricoperto la carica di presidente del Cagliari nel 1986. "Allora da presidente 'attivo' - ha ricordato scherzosamente il bomber all'Ansa - questo è un altro ruolo. Non vado a cercarmi riconoscimenti e attestati, lo sapete. Ma il fatto che abbiano pensato a me non può che regalarmi grande soddisfazione".

Commosso il figlio di Riva, Nicola. "E' un grande onore. L'affetto del popolo sardo deriva dal fatto che lui non li ha mai traditi, con una scelta di vita ha sempre deciso di rimanere e non cedere alle lusinghe delle altre squadre. Tra mio padre e la Sardegna è stato un binomio, una sinergia di crescita: la ribalta di quel Cagliari ha fatto conoscere la Sardegna, lo scudetto del Cagliari ha dato via alla stagione del turismo, per gli emigrati sardi nel continente e' stata una rivalsa sociale", ha detto.