Cagliari, Giulini: "Ok ripresa, nuovo stadio regalo per il centenario"  

CAGLIARI

"Siamo contenti di festeggiare il centenario sapendo che questo campionato si completerà, ci sono ancora tanti punti aperti ma soprattutto è un messaggio di speranza per tutti". Così Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, intervenuto in occasione del centenario del club rossoblù. "Quello che mi dispiace è che fra le tante polemiche che ci sono state, in Italia ancora non si discute, come in altri Paesi, sul quando riapriremo gli stadi. Perché quando lo faremo non sarà più il calcio di prima", aggiunge. "Credo sia fondamentale iniziare a programmare la riapertura graduale degli stadi, prima con un 20-25% della capienza, poi con il 50%. Ma sarebbe meraviglioso poter pensare che a fine luglio, curva dei contagi permettendo, magari una piccola fetta dei nostri stadi d'Italia possa essere aperta", dichiara ancora Giulini.

Per quanto riguarda i festeggiamenti per il centenario del Cagliari, Giulini dice: "Fin dai primi giorni di chiusura in casa per la pandemia, abbiamo subito pensato a come cercare di trasformare questo centenario in qualcosa di molto positivo, anche perché venivamo da una decina di partite fatte male, sapevamo che non avremmo potuto festeggiare i 50 anni dello scudetto con i tifosi, che in questi giorni non ci sarebbe stato niente in piazza per la festa dei 100 anni".



Un regalo ai tifosi, però, Giulini lo farà nei prossimo anni. "Per questo pensavamo che riuscire ad accelerare in questi 2-3 mesi l'accordo di progettazione del nuovo stadio con Sportium, avrebbe regalato questo centenario alla storia. Credo che la firma - conclude il presidente - tracci una volta per tutte il percorso di costruzione del nuovo stadio e che possa considerarsi il vero regalo ai nostri innamorati in giro per il mondo nel giorno del centenario del club".



Intanto Poste italiane rende noto di aver "emesso oggi il francobollo dedicato al Cagliari Calcio, nel centenario della fondazione, prima squadra del Mezzogiorno ad avere conquistato il campionato italiano di Serie A nel 1969-1970".