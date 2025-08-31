Napoli-Cagliari, Mina finisce senza mutande: la foto fa il giro dei social

Ci vuole un fisico bestiale per contrastare Lorenzo Lucca, 201 centimetri di attaccante: lo sa bene Yerry Mina, difensore del Cagliari (anche lui ben piazzato, 195 centimetri), che per contenerlo ieri è rimasto... senza mutande. In un contrasto tra i due giocatori, l'ex Udinese finisce per terra e si aggrappa ai pantaloncini del colombiano, ripreso dalle telecamere completamente nudo dalla cintola in giù. Un episodio curioso che ha fatto il giro del web e dei social, non solo in Italia: anche in Europa l'immagine ha suscitato il divertimento degli appassionati di calcio.