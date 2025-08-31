Logo SportMediaset
napoli-cagliari

Napoli-Cagliari, Mina finisce senza mutande: la foto fa il giro dei social

Duello "hot" con Lucca: il difensore colombiano resta nudo e fa impazzire il web (non solo in Italia). Il "precedente" di Plasmati

31 Ago 2025 - 11:37

Ci vuole un fisico bestiale per contrastare Lorenzo Lucca, 201 centimetri di attaccante: lo sa bene Yerry Mina, difensore del Cagliari (anche lui ben piazzato, 195 centimetri), che per contenerlo ieri è rimasto... senza mutande. In un contrasto tra i due giocatori, l'ex Udinese finisce per terra e si aggrappa ai pantaloncini del colombiano, ripreso dalle telecamere completamente nudo dalla cintola in giù. Un episodio curioso che ha fatto il giro del web e dei social, non solo in Italia: anche in Europa l'immagine ha suscitato il divertimento degli appassionati di calcio.

© Foto da web

© Foto da web

Mina e Lucca

Una scena che, in qualche modo (ieri è stata una casualità, qui si trattò di gesto volontario), ha richiamato alla mente Catania-Torino del 2008 quando Gianvito Plasmati, per schermare la visuale a Matteo Sereni sulla punizione che stava per battere Giuseppe Mascara, si era abbassato i pantaloncini mostrando mutande e fondoschiena al portiere. Risultato? Gol di Mascara, il secondo di quella magica giornata in cui l'attaccante segnò una tripletta firmando il 3-2 dei rossoazzurri sui granata. 

© Foto da web

© Foto da web

Plasmati nel 2008

mina
mutande
napoli-cagliari

