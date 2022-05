Cagliari, giallo su Mazzarri: spunta l'ipotesi del licenziamento per giusta causa

QUI CAGLIARI

Secondo l'Unione Sarda il tecnico sarebbe stato allontanato dopo una lite col presidente Giulini e con la squadra, potrebbero esserci le premesse per una battaglia legale

È giallo sulla separazione tra il Cagliari e Walter Mazzarri. Lunedì il club sardo aveva comunicato ufficialmente che il tecnico era stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra, senza ulteriori dettagli e senza neanche i ringraziamenti di rito (concessi invece al suo staff). Oggi spunta l'ipotesi che non si tratti di un esonero, bensì di un licenziamento "per giusta causa". Secondo l'Unione Sarda, infatti, Mazzarri sarebbe stato allontanato dopo una dura lite con la squadra e con il presidente Giulini.

Secondo l'Ansa, che cita fonti vicino alla presidenza, in questo momento è in corso un provvedimento di sospensione, probabilmente in attesa di valutare se vi siano effettivamente le basi per il licenziamento. Se così fosse il club non sarebbe tenuto a pagare l'ingaggio dell'allenatore fino al 30 giugno 2024, come invece accade normalmente in caso di esonero.

A Cagliari c'è un precedente: nel 2012 il presidente Cellino scelse infatti di licenziare, e non esonerare, il tecnico Davide Ballardini e la questione finì in tribunale. Cinque anni dopo una sentenza giudicò "illegittimo" il licenziamento e l'allenatore fu risarcito. Anche con Mazzarri le premesse per una battaglia legale sembrano esserci tutte.

