Cagliari, esonero a un passo per Mazzarri: Agostini per la salvezza

La sconfitta (la settima nelle ultime otto gare) casalinga contro il Verona sta portando a un ribaltone in panchina per il Cagliari: dopo le riflessioni societarie di ieri, l'esonero di Walter Mazzarri è a un passo. L'allenamento odierno è stato cancellato, segnale che la situazione è calda: il presidente Giulini ha scelto di promuovere dalla Primavera Alessandro Agostini per la missione salvezza. Scartata l'opzione Semplici, ancora sotto contratto coi sardi.