Cagliari: Di Francesco verso l'esonero

CAGLIARI

Semplici, Montella e Mazzarri i nomi per la sostituzione

Nonostante il fresco rinnovo fino al 2023, l'avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari è ormai al capolinea. Fatale per l'allenatore la sconfitta contro il Torino, la nona nelle ultime 10 giornate, che lascia i sardi in piena zona retrocessione dopo 16 gare senza vittoria. Al suo posto potrebbe essere ingaggiato l'ex tecnico della Spal Leonardo Semplici. Sono liberi anche Vincenzo Montella e Walter Mazzarri. In casa Cagliari bocche cucite. Getty Images

Le lacrime di Simeone, il nervosismo di Nainggolan e l'incredulità di Pavoletti al momento della sostituzione dell'argentino con Cerri. Sono ore davvero difficili in casa Cagliari, con la squadra al terzultimo posto e con l'acqua alla gola. Undici sconfitte e 5 pareggi il magro bilancio dell'attuale tecnico, la cui panchina è appesa a un filo. Il presidente Giulini non rilascia dichiarazioni e si prende la nottata prima di ufficializzare il cambio in panchina che appare davvero inevitabile.

Davvero incredibile la parabola di Di Francesco: meno di tre anni fa era l'allenatore della Roma semifinalista di Champions League: oggi ha perso la 20a delle ultime 30 partite allenate in Serie A tra Sampdoria e Cagliari.