Cagliari, Cossu resta in prognosi riservata

Rimarrà riservata almeno fino a martedì la prognosi di Andrea Cossu, ex giocatore e attuale dirigente del Cagliari rimasto ferito in un incidente stradale sabato pomeriggio nei dintorni del capoluogo sardo. Nella serata di domenica Cossu è stato trasferito dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu a quello di Chirurgia toracica del Businco, dove sono stati eseguiti ulteriori accertamenti clinici, tra cui una tac total body per valutare l'entità dei traumi toracico e facciale riportati a seguito dell'incidente. Una volta completati gli esami i medici decideranno se sciogliere o meno la prognosi.

Getty Images