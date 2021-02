Cossu, le condizioni sono stabili: si indaga sulla dinamica dell’incidente

Dopo la grande paura il sollievo. Andrea Cossu è stabile nonostante il terribile incidente avvenuto sera sulla strada statale 554 alle porte di Cagliari. Le sue condizioni sono serie e l’ex giocatore ed ora dirigente del club sardo resta in prognosi riservata, ma per fortuna la notte non ha portato complicazioni e i nuovi esami medici della mattinata hanno escluso lesioni del midollo e cerebrali. Il quarantenne, come annunciano dall’ospedale Brotzu, “è tuttora ricoverato in rianimazione, stabile, ma ancora in prognosi riservata. Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostici. Al momento non sono previsti interventi chirurgici”.