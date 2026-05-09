Caso Davis, la replica di Dossena: "Accusa infamante, non sono razzista"

Il difensore del Cagliari ha ribattuto a quanto detto dalla società friulana e dai suoi giocatori, Zaniolo e lo stesso Davis, nelle ore precedenti, con una story pubblicata sul suo profilo Instagram: "Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce. È un'accusa molto pesante, mai mi passerebbe per la testa di rivolgermi ad un'altra persona, un collega con un insulto di quel tipo. È la prima volta che mi capita una situazione del genere nella quale mi devo difendere da un'accusa infamante. Un comportamento del genere è quanto di più lontano dalla mia cultura ed educazione".