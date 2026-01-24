Cagliari, Pisacane: "Palestra può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio"

"Abbiamo affrontato la Fiorentina guardando ciò che hanno fatto nell'ultimo periodo. Oggi abbiamo vinto perché siamo stati squadri e questo dev'essere lo standard". Così il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane dopo la vittoria del Franchi. "Set point salvezza? La serie A è infida, non ti aspetta. Ci godiamo un successo non banale e poi resettiamo". Elogi per Palestra: "Ha ancora un potenziale inespresso, può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio".