Cagliari, Pisacane: "Palestra può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio"

24 Gen 2026 - 21:04

"Abbiamo affrontato la Fiorentina guardando ciò che hanno fatto nell'ultimo periodo. Oggi abbiamo vinto perché siamo stati squadri e questo dev'essere lo standard". Così il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane dopo la vittoria del Franchi. "Set point salvezza? La serie A è infida, non ti aspetta. Ci godiamo un successo non banale e poi resettiamo". Elogi per Palestra: "Ha ancora un potenziale inespresso, può diventare qualcosa di incredibile per il nostro calcio".

