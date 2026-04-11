Bundesliga: il Bayern fa il record di gol e ipoteca il campionato

Il Bayern Monaco vince 5-0 ad Amburgo in casa del St. Pauli e ritocca un record storico della Bundesliga: il primato di reti segnate da una squadra, che resisteva dalla stagione 1971-72, quando sempre i bavaresi chiusero a quota 101 (di cui 40 di Gerd Muller). Dopo il vantaggio di Musiala al 9' pt, il gol del sorpasso lo ha segnato a inizio ripresa Leon Goretzka. Poi Olise, Jackson e Guerreiro hanno ritoccato ulteriormente il record fino a 105. E mancano ancora 5 giornate alla fine.