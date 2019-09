Serie A, Brescia-Bologna 3-4: grande rimonta rossoblù al Rigamonti

TERZA GIORNATA

Nella 3.a giornata di Serie A il Bologna vince 4-3 col Brescia al Rigamonti e vola a quota 7 in classifica. La squadra di Corini inizia bene e si porta sul 3-1 al 45' (doppietta di Donnarumma). Nella ripresa, dopo l'espulsione di Dessena per doppio giallo, subisce il ritorno de rivali: Palacio (56'), Denswill (60') e Orsolini (80') regalano il successo agli ospiti. Le Rondinelle restano così ferme a 3 punti.

LA PARTITA

Al Rigamonti, rimesso a nuovo, va in scena una gara dal doppio volto. Nella prima frazione i padroni di casa dominano incontrastati a centrocampo e vanno due volte avanti grazie a uno strepitoso Donnarumma. Gli emiliani, in sofferenza soprattutto per il 4-2-3-1 iniziale, riescono a restare in partita solo per 6’: il tempo che intercorre tra la zuccata vincente di Bani (uscita a vuoto di Joronen) e il 3-1 di Cistana, abile a bruciare sul tempo Soriano.

In avvio di ripresa il rosso a Dessena (secondo giallo per simulazione) cambia radicalmente l’andamento della sfida. I felsinei, rinfrancati dalla presenza di Poli sulla mediana e di Santander in avanti, vanno all'assalto, mentre le Rondinelle faticano a contenere e a difendersi in maniera efficace. Come naturale conseguenza arriva la rimonta ospite, propiziata da un super Palacio. L’ex attaccante dell’Inter finisce sul tabellino dei marcatori e a 10’ dal termine regala a Orsolini la palla del 4-3 definitivo.

Il Brescia si mangia le mani per un match che sembrava incardinato sui giusti binari, il Bologna esulta e ammira la classifica: in attesa di Torino-Lecce è secondo posto in coabitazione con la Juventus. Anche Sinisa Mihajlovic, davanti alla tv, avrà esultato.

IL TABELLINO

Brescia-Bologna 3-4

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Bisoli, Tonali (34' st Spalek), Dessena; Romulo (39' st Matri); Ayé, Donnarumma ( 18' st Zmrhal).

A disp.: Alfonso, Gastaldello, Zmrhal, Tremolada, Morosini, Semprini. All.: Corini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (7' st Poli), Denswil, Dijks; Dzemaili (1' st Santander), Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (44' st Von Olsen).

A disp.: Da Costa, Sarr, Paz, Mbaye, Corbo, Svanberg, Krejci, Schouten, Destro. All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga).

Arbitro:

Marcatori: 10' e 19' Donnarumma (BR), 36' Bani (BO), 42' Cistana (BR), 11' st Palacio (BO), 15' st Denswil (BO), 35' st Orsolini (BO)

Ammoniti: Bani, Denswil, Santander, Soriano,Medel, Svon Olsen (BO)

Espulsi: Dessena (BR) per doppia ammonizione al 3' st.