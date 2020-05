Lambert attacca Balo: "Al Liverpool si allenava in modo vergognoso"

LA POLEMICA

Rickie Lambert ha rivissuto la sua carriera parlando al "Bristol Sport", Nel suo periodo al Liverpool ha incrociato Mario Balotelli. "L'allenatore, Brendan Rodgers, ha comprato l'attaccante italiano e lo ha fatto giocare al mio posto e questo mi ha fatto riflettere... Non riuscivo a capire il perché - ha aggiunto Lambert - visto che il modo in cui si allenava era vergognoso. Fuori dal campo era una persona amabile ma il suo atteggiamento sul lavoro non era buono".

"Avevo incontrato dei compagni di questo tipo in precedenza ma erano sufficientemente bravi sul campo per cavarsela - ha proseguito Lambert - semplicemente non capivo come Rodgers gli permettesse tutto questo e lo preferisse a me. Oltre a darmi un dispacere ha avuto un impatto negativo sulla squadra". Dopo la polemica con Chiellini, insomma, Mario si ritrova di nuovo sotto attacco.