I tifosi cinesi di Roberto Baggio inviano mascherine a Brescia e Vicenza

A BRESCIA E VICENZA

L'assist è bello come ai tempi in cui giocava, il gol molto più importante. Roberto Baggio in aiuto delle RSA di Brescia e Vicenza grazie ai suoi tifosi cinesi, che nei giorni scorsi hanno inviato in Italia 23.000 mascherine contro il coronavirus che il Codino ha provveduto ad indirizzare in due delle città per lui più significative: quella in cui ha smesso la carriera di calciatore e quella dove è nato.

La storia, raccontata dal Giornale di Brescia, parte dalla Sichuan Normal University Experimental Foreign Language School dove i genitori degli alunni hanno acquistato mascherine (griffate dal messaggio "Andrà tutto bene! Forza Brescia siamo con voi. Dai tifosi cinesi di Roberto Baggio") da destinare a una causa italiana cara a Baggio. Da lì il contatto con l'ex numero 10 che poi hanno provveduto a far arrivare il materiale a Brescia e Vicenza.

"Sono rimasto colpito dall'umanità di Baggio, il suo valore umano oltre quello calcistico. Non è andato a caccia di pubblicità e non gli interessava comparire. Mi ha detto: non ringrazi me ma i miei tifosi" le parole di Claudio Sileo, direttore di Ats Brescia.