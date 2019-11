Brescia, Grosso perdona Balotelli: "Rapporto sincero, con l'Atalanta ci sarà"

BRESCIA

Si preannuncia un sabato molto caldo per il Brescia. Un po' perché le Rondinelle dovranno affrontare il derby con l'Atalanta, un po' per la gestione del caso Balotelli. "L’Atalanta la conosciamo benissimo, sappiamo bene a cosa andiamo incontro, c’è grande attesa - ha spiegato Grosso -. Non vogliamo caricarla troppo, ma ci servono punti per muovere la classifica". Poi su SuperMario: "Con lui ho un rapporto schietto e sincero, ha qualità importanti. Sarò felice se aiuterà la squadra. Con la Dea ci sarà".

Al momento, dunque, la questione Balotelli sembra rientrata a Brescia. Dopo le frizioni col mister in allenamento, la mancata convocazione e l'infelice battuta di Cellino, la parola passa al campo. E proprio dal campo Grosso si attende una risposta non solo da Mario, ma da tutta la squadra. "Ho a disposizione un gruppo sanissimo, ad ogni allenamento mettono in campo tutto - ha proseguito il tecnico del Brescia parlando del gruppo -. Abbiamo tante situazioni non facili, tanti di loro hanno la possibilità di restarci". "Donnarumma? Ha sempre qualche acciacco - ha continuato -. Non ha recuperato bene da Roma e ha saltato qualche giorno di allenamento, ma sarà a a disposizione". Poi ancora qualche battuta sulla sfida con l'Atalanta: "Come si prepara questa sfida che sarà anche un derby? Sono gare che si preparano da sole, tutti conosciamo l’importanza della partita di domani. Veniamo da tante partite difficili, questa è un’occasione bella. Sappiamo di sfidare una squadra in fiducia, sicuramente ci darà filo da torcere. Noi vogliamo raggiungere un obiettivo importante".