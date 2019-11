Mercato, la Mls chima Balotelli: "Mario, ti prego, vieni qui"

SITO UFFICIALE

Quale futuro per Mario Balotelli? L'attaccante rientrato la scorsa estate in Italia sta vivendo forse il momento peggiore dal suo arrivo a Brescia (il caso Verona, le esclusioni di Grosso, la "battuta" di Cellino) e le voci su un suo possibile addio a gennaio continuano a moltiplicarsi. Prima i rumors dell'interesse di Flamengo e Galarasaray, ora arriva anche l'appello del sito ufficiale della Mls, che prega SuperMario di trasferirsi in America. Cellino, che gaffe: "Balo è nero e lavora per schiarirsi""

Su MLSSoccer.com, la voce ufficiale della superlega nordamericana, Balotelli è protagonista assoluto: in un articolo si parla dell'indiscrezione di mercato che lo vorrebbe vicino ai Toronto FC (ex squadra di Giovinco), ma il carico ce lo mette il podcast del sito ufficiale del campionato americano, che pubblica un vero e proprio invito all'attaccante azzurro. “Mario Balotelli, ti prego, vieni in Mls”.

Poi vengono analizzate le possibili opzioni di SuperMario, che potrebbe finire ai Montreal Impact di Thierry Henry, all’Inter Miami di Beckham o anche ai Los Angeles Galaxy, che hanno appena salutato Ibrahimovic: “Onestamente non importa dove. Abbiamo bisogno di Mario, per il calcio e per il contorno”, spiega il podcast della Mls.

