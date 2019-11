Brescia, Grosso: "Per me è una grandissima occasione"

LA PRESENTAZIONE

A Brescia è il giorno della presentazione di Fabio Grosso, appena subentrato all'esonerato Corini. "Per me questa è una grandissima occasione, nata all'improvviso e della quale sono orgoglioso. Sono convinto che abbiamo le carte in regola per centrare un obiettivo grandissimo come la salvezza. Ora c'è bisogno di tranquillità e di ritrovare spensieratezza. Non mancano insidie, ma preferisco pensare agli aspetti positivi di questa sfida". "Cellino? Ha un carattere particolare ma io sono pronto, per me è un grande momento".

L'ex Juve ha toccato in conferenza stampa tutti gli argomenti, spiegando ad esempio in che modo si sia arrivati al suo ingaggio: "È stata una cosa improvvisa, è partito tutto dopo l'incontro. Sono orgoglioso e contento di affrontare un'avventura difficile ma stimolante. Faremo il possibile per sfruttare questa occasione. Difficile subentrare? È la prima volta che mi capita di subentrare. Sono felice di affrontare questa avventura, spero il prima possibile di riuscire a trasmettere la mia passione. Eredito una squadra che ha fatto bene in B, in A ha mantenuto la sua identità. Saluto Eugenio che è un amico, ribadisco i complimenti che gli ho fatto in passato. Abbiamo le caratteristiche per fare bene".

Ovviamente non poteva mancare una domanda su Balotelli: "Come l'ho trovato? Io l'ho intravisto da ragazzino, all'Inter. Si intravedevano grandissime doti. Questo sport ti mette dentro un frullatore, poi per qualche errore fatto in passato ti metti al centro. Ti devi costruire una corazza che ti difende dagli attacchi. Credo sia un ragazzo generoso e sorridente, vedo un potenziale enorme. A tratti è stato in grado di dimostrarlo, insieme sono convinto che potrà dimostrare il suo grande valore. L'unico neo rimane la continuità, cercheremo di sfruttarlo al meglio".

E ancora: "Tonali? Penso che abbiamo tanti ragazzi bravi, Tonali e Balotelli che hanno delle qualità che non si discutono. Nel gruppo di squadre che lottano con noi non vedo giocatori con queste qualità. Penso che il loro potenziale sia ancora maggiore di quello visto. Far parte della nazionale è un'emozione unica. Bisogna accendere la scintilla di Balotelli? Ho parlato di gruppo perché è determinante in uno sport di squadra. Mario e Sandro sono il fiore all'occhiello, dobbiamo saperli valorizzare. Credo che in Mario ci sia un potenziale grandissimo, tutti noi dobbiamo aiutarlo. Deve mettersi a lavoro come sta facendo, ho visto un ragazzo sano, schietto, sincero e sorridente".